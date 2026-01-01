Verloop nieuwjaarsnacht Martini Ziekenhuis: stabiele drukte op SEH, toename vuurwerkletsel en veel jonge patiënten in Brandwondencentrum

GRONINGEN – De oudejaarsnacht in het Martini Ziekenhuis verliep op de Spoedeisende Hulp qua aantallen patiënten vergelijkbaar met andere nachten. Wel viel op dat het type letsel anders was dan in voorgaande jaren. In het Brandwondencentrum werd niet zozeer een stijging in het aantal opnames gezien, maar wel een duidelijke toename van poliklinische behandelingen en adviesvragen, waarbij relatief veel jonge patiënten betrokken waren.
Het Martini Ziekenhuis beschikt over de grootste Spoedeisende Hulp van Noord-Nederland en huisvest één van de drie Nederlandse brandwondencentra. Rondom oud en nieuw wordt traditioneel een groot beroep gedaan op deze specialistische zorg.
Spoedeisende Hulp (SEH)
Tijdens de nieuwjaarsnacht werden vanaf 00:00 uur in totaal 13 patiënten behandeld op de Spoedeisende Hulp. Daarmee was de drukte vergelijkbaar met andere drukke nachten en goed beheersbaar. Vier patiënten waren jonger dan 15 jaar.
Opvallend was dat dit jaar geen patiënten werden gezien met letsel als gevolg van alcoholvergiftiging, terwijl dit in voorgaande jaren wel regelmatig het geval was. Daarentegen werd vaker vuurwerkgerelateerd letsel behandeld. Het ging onder andere om handletsel door vuurwerk en verwondingen als gevolg van een explosie van een nitraat dat in kleding werd meegenomen. Tijdens de nacht deden zich geen agressieve of bedreigende situaties voor richting medewerkers.
Brandwondencentrum (BWC)
Het Brandwondencentrum behandelde in totaal 14 patiënten poliklinisch, een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Daarnaast werden vijf patiënten opgenomen. Eén patiënt werd vanwege de ernst van het letsel opgenomen in het UMCG, waarbij het Martini Ziekenhuis als Brandwondencentrum betrokken is. Vier patiënten werden opgenomen in het Martini Ziekenhuis, waarvan één met ernstig letsel aan het gelaat.
Wat dit jaar vooral opvalt, is de leeftijd van de patiënten. Van de patiënten die werden opgenomen, poliklinisch behandeld of waarvoor advies werd gevraagd, waren er tien jonger dan 15 jaar. Drie van hen waren 7 jaar oud. Het aantal slachtoffers als gevolg van carbidschieten was laag, terwijl vuurwerkletsel een belangrijk deel van de zorgvraag vormde.
Het Brandwondencentrum is meerdere keren geraadpleegd door huisartsen en zorgprofessionals uit andere ziekenhuizen. Vanaf 00.00 uur stond de telefoon vrijwel onafgebroken roodgloeiend; het centrum werd tientallen keren per uur benaderd voor overleg over brandwondenzorg.
