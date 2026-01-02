Dansen in vanBeresteyn: een gezellige dansavond voor iedereen

VEENDAM – Woensdagavond 7 januari 2026 verandert de foyer van vanBeresteyn in een dansvloer voor een sfeervolle en laagdrempelige dansavond.
Tijdens deze gezellige avond staat stijldansen centraal en is er volop ruimte om vrij te dansen. In een ontspannen setting kunnen bezoekers zelf de dansvloer op en genieten van muziek en beweging. Halverwege de avond leren alle deelnemers gezamenlijk één eenvoudige dans, zodat iedereen kan meedoen. Het belangrijkste doel van de avond: samen plezier maken.
De dansavond wordt verzorgd door John de Jonge en Wilma Jonker van Dansschool De Jonge Veendam. Zij verzorgen al jarenlang met veel enthousiasme uiteenlopende dansactiviteiten in de regio. Hun motto vat de avond perfect samen: “Dansen is plezier voor iedereen!”
Datum: Woensdag 7 januari 2026
Aanvang: 19.30 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: vanBeresteyn