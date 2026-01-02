Dit zijn de gasten en onderwerpen in de programma’s Dieverdoatsie en Brunchroom

RTV WESTERWOLDE – Morgen, zaterdag, kunt u bij RTV Westerwolde weer luisteren naar de programma’s Dieverdoatsie en Brunchroom.
Dieverdoatsie, het streektaalprogramma gepresenteerd door Wietze (Westerwolder) de Roo, kunt u beluisteren van 10.00 tot 11.00 uur, met meziek in streektoal, de spreuk van de zoaterdag, de Dieverdoatsie agenda en verhoalen in ’t taiken van nij joar. Sjoerd Visser komt ain verhoal en gedicht veurleezn.
Aansluitend kunt u twee uur luisteren naar het programma Brunchroom. Presentatie is deze keer in handen van Henk Guchelaar. Naast de vaste onderdelen, zoals de activiteitenagenda, het weerbericht en de krantenkoppen, duikt hij in de geschiedenis van 3 januari en horen we over het Soulpowerconcert in Valthermond.
Uiteraard kunt u tussen de interviews door luisteren naar gezellige muziek.
