Honderden deelnemers nemen frisse nieuwjaarsduik in Veendam

Westerwolde Weerbericht van: Vrijdag 2 januari 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

BUIEN MET GLADHEID | VOORLOPIG KOUD

Het is een koude dag om het jaar mee te beginnen met temperaturen van 1 tot 3 graden en een matige tot krachtige wind uit west tot noordwest. Het is ook bewolkt en buiig, en bij buien valt er af en toe sneeuw. Het kan daadoor ook glad worden op de weg maar vanmiddag zijn er ook een paar opklaringen.

Vanavond en vannacht daalt het naar 0 of -1 en af en toe vallen er nog enkele sneeuw- of regenbuien. Het kan al aan het eind van de middag verraderlijk glad worden. Sneeuw kan vanavond en vannacht ook even blijven liggen.

Morgen is er nog maar een zwakke tot matige wind en het wordt daardoor best redelijk weer want er zijn brede opklaringen en af en toe valt er een sneeuwbui. De maximumtemperatuur is 2 graden boven nul, in een bui is het morgenmiddag 0 graden. Zondag is het niet veel anders: wisselend weer met opklaringen met soms een sneeuwbui en natuurlijk gladheid op de weg en op de stoep. Minimum zondagnacht rond -2, maximum ‘s middags rond +2. Maandag is er niet veel verandering, dinsdag en woensdag lijken meest droog maar ook iets kouder te zijn.