Honderden deelnemers nemen frisse nieuwjaarsduik in Veendam

VEENDAM – Op nieuwjaarsdag om 14.00 uur was het weer tijd voor de Nieuwjaarsduik in Veendam. Zo kon je met een frisse start het nieuwe jaar beginnen en veel Veendammers een gelukkig nieuwjaar wensen. Honderden deelnemers stonden bibberend aan de start.
De nieuwjaarsduik vond plaats bij zwemlocatie het Koetshuis in Borgerswold Veendam. Burgemeester Annelies Pleyte heette iedereen welkom. Zij gaf het startschot, waarna iedereen het water in ging.
Na de duik was er de mogelijkheid om rond een vuurkorf op te warmen met een heerlijke kop snert e.d. Iedere deelnemer ontving van de Stichting Kabel Veendam (SKV) een muts.
Bron en foto’s: Peter Panneman