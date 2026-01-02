DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Weener
Gistermiddag is om 15.20 uur op de Weenerstraße in Weener een 29 jarige automobilist uit Ootmarsum (Overijssel) tegen een vluchtheuvel gereden. Volgens de politie verloor hij ten gevolge van het nuttigen van alcohol de controle over zijn voertuig. Een blaastest wees 2.01 promille aan. De man raakte niet gewond. Hij werd meegenomen voor bloedonderzoek, waarna zijn rijbewijs werd ingevorderd. Zijn auto moest worden afgesleept.
Bunde
Gisteren werd tijdens een routinecontrole op de parkeerplaats Bunderneuland om 12:20 uur een 22-jarige Duitse man aangehouden. Tijdens een doorzoeking van zijn voertuig troffen agenten een alarmpistool en boksbeugels aan. Omdat de 22-jarige geen vergunning voor het pistool kon tonen en de boksbeugels een verboden wapen zijn, werden deze in beslag genomen. De man wordt vervolgd voor overtreding van de wapenwet. Na afronding van de politieprocedures mocht hij zijn reis vervolgen.
De politie heeft vrijdag om 4.45 uur op de parkeerplaats Bunderneuland een Slowaakse vrouw aangehouden. Zij zat als passagier in een internationale bus. Tijdens de identiteitscontrole bleek dat er door het Openbaar Ministerie een arrestatiebevel tegen de Slowaakse vrouw was uitgevaardigd. Ze was eerder veroordeeld tot ruim vijf en een halve week gevangenisstraf wegens het in gevaar brengen van het verkeer. Alleen een boete van € 3.900 kon haar gevangenisstraf voorkomen. Bovendien waren de autoriteiten geïnteresseerd in haar verblijfplaats in verband met een andere zaak.
Omdat er tijdens de fouillering een verboden boksbeugel in haar jaszak werd gevonden, wordt de vrouw nu ook vervolgd voor overtreding van de wapenwet. Het wapen is in beslag genomen. De boete heeft ze niet betaald. Nadat de politieprocedure was afgerond, werd ze naar een gevangenis gebracht.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland