Museum Klooster Ter Apel sluit 2025 af met 27003 bezoekers

TER APEL – Museum Klooster Ter Apel heeft het jaar 2025 afgesloten met 27003 bezoekers, een stijging van 7% ten opzichte van 2024. De stijging is te verklaren uit het feit dat het museum meer nadruk legt op activiteiten die passen bij de bijzondere aard van dit museum. 2024 liet ook al een flinke groei van bezoekers zien ten opzichte van het jaar ervoor.
Vanaf 2023 zijn steeds meer activiteiten geprogrammeerd die passen bij een museum dat gericht is op kloostergeschiedenis. Activiteiten als yoga in de kerk van het kloostergebouw, concerten, lezingen over de middeleeuwen en zelfs sacred dance trokken bezoekers die zich meer dan gemiddeld betrokken voelden bij Museum Klooster Ter Apel. In 2025 organiseerde het museum de eerste Museumretraite van Nederland: twee nachten en dagen teruggetrokken in het kloostermuseum nadenken en overwegen over het eigen leven. Museum Klooster Ter Apel is een groot voorstander van samenwerking met andere culturele instellingen en de eerste ‘Museumnacht Westerwolde’ liet in 2025 zien dat bezoekers een meerwaarde zien in het bezoeken van kunst- en erfgoedlocaties op speciale tijden en met speciale programmering. Ook werd er samengewerkt met de bibliotheek, het Bijbels Museum en andere partners.
Ook de tentoonstelling ‘Groeten uit Ter Apel’ kon rekenen op geïnteresseerd bezoek uit alle hoeken van het land, waarbij de landelijke pers een grote rol speelde. Deze optimistische tentoonstelling is nog te zien tot juni 2026.
Bron: Marjan Brouwer