Night of the Guitars in Brouwhotel Parkzicht

VEENDAM – Traditiegetrouw trapt Stichting Bogdike het nieuwe jaar af met de wintereditie van de Night of the Guitars. Op zaterdag 3 januari 2026 verandert de zaal van Brouwhotel Parkzicht vanaf 20.00 uur opnieuw in een bruisend rockpodium tijdens deze inmiddels 32ste editie van het populaire muziekevenement.
Wat ooit in 2006 begon als een spontane jamsessie met Veendammer muzikanten, is uitgegroeid tot een echte Veendammer traditie waar muziekliefhebbers ieder jaar naar uitkijken. Door de jaren heen is de samenstelling van de groep – inmiddels zo’n twintig muzikanten – af en toe veranderd, maar een aantal van hen is er nog altijd voor de 32ste keer bij!
De band bestaat grotendeels uit muzikanten uit Veendam of met een sterke band met de regio. Het concept is even simpel als succesvol: zodra de bezetting compleet is, dragen de muzikanten zelf nummers aan. De partijen worden verdeeld, iedereen bereidt zich individueel voor, en in vier repetitieavonden worden de circa dertig nummers tot in de puntjes uitgewerkt. Verwacht ook dit jaar weer heerlijke rockklassiekers en scheurende gitaarsolo’s.
Line-up
Bé Brakke, Evert Erents, Coos Greveling, Chris Kleine, Peter Bloem, Everhard Sprik, Hans Steneker, Jacques Hoefsmid, Peter Hollemans, Erik Drent, Bert (Foef) Meis, Petra Erents, Tim van Elteren, Edwin Moes, Irene Wilkens, Erik Aten, Suze Schoenmaker-Wilkens, Tommy Huisman en Josee Aten.
De presentatie is zoals altijd in de vertrouwde handen van Everhard Sprik.
Brouwhotel Parkzicht, Museumplein 3, Veendam
Bron: Stichting Bogdike