Opname kerkdienst vanuit de Magnuskerk in Bellingwolde te beluisteren bij RTV Westerwolde

Foto: Jan Glazenburg
- Catharina Glazenburg - Gemeente Westerwolde, Radio Westerwolde

RTV WESTERWOLDE –  RTV Westerwolde zendt kerkdiensten uit die door leden van de kerken zijn opgenomen en bewerkt door het kerkenteam.

Zondag 4 januari zenden we een opname van donderdag 1 januari vanuit de Magnuskerk in Bellingwolde uit. Een gezamenlijk initiatief van de kerken Blijham, Wedde, Vriescheloo en Bellingwolde.

Voorganger: Dhr. Dijkstra

Schriftlezing: Openbaring 21 vers 1-7

Thema: “Vier woorden uit de zak”

De dienst begint om 10:00 uur.

De kerkdienst wordt zondag 4 januari uitgezonden en maandagavond 5 januari om 22:00 uur herhaald.

U kunt deze kerkdienst ook beluisteren via Westerwolde actueel, radio, Westerwolde gemist, kerkdienst.

Bron: Gert Wubs

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.