Opname kerkdienst vanuit de Magnuskerk in Bellingwolde te beluisteren bij RTV Westerwolde

RTV WESTERWOLDE – RTV Westerwolde zendt kerkdiensten uit die door leden van de kerken zijn opgenomen en bewerkt door het kerkenteam.
Zondag 4 januari zenden we een opname van donderdag 1 januari vanuit de Magnuskerk in Bellingwolde uit. Een gezamenlijk initiatief van de kerken Blijham, Wedde, Vriescheloo en Bellingwolde.
Voorganger: Dhr. Dijkstra
Schriftlezing: Openbaring 21 vers 1-7
Thema: “Vier woorden uit de zak”
De dienst begint om 10:00 uur.
De kerkdienst wordt zondag 4 januari uitgezonden en maandagavond 5 januari om 22:00 uur herhaald.
U kunt deze kerkdienst ook beluisteren via Westerwolde actueel, radio, Westerwolde gemist, kerkdienst.
Bron: Gert Wubs