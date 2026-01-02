Soulpower brengt Motown & Stax tot leven bij d’Rentmeester

VALTHERMOND – Op zaterdag 10 januari verandert Concertboerderij d’Rentmeester in een bruisende
soulbar. Met Soulpower – Best of Motown & Stax staat een avond vol herkenning, groove en energie op het programma. Vijf topmuzikanten brengen twee stevige sets met klassiekers die bij velen in het collectieve geheugen gegrift staan.
Soulpower speelt soul zoals die ooit bedoeld was: rauw, ritmisch en recht uit het hart. Verwacht geen brave reconstructie, maar een levende ode aan de grote namen uit de soulgeschiedenis. Nummers van onder anderen James Brown, Otis Redding, Booker T., Percy Sledge en Ray Charles zorgen voor een avond vol meezingen, bewegen en glimlachen.
Zanger Dennis Burke staat aan het front, gedragen door een ritmesectie die weet hoe je een zaal laat grooven. Drummer Jeroen Booy (onder meer bekend van The Scene) en bassist Mike Kamp leggen een solide fundament, terwijl gitaristen Siem Kees Slegt en Ruben Hoeke zorgen voor vuur, scherpte en soulvolle lijnen.
Soulpower komt slechts een paar keer per jaar samen, wat deze avond extra bijzonder maakt. De setting bij d’Rentmeester intiem, warm en dichtbij maakt het concert tot een gezellige avond uit: muziek voor het hart, maar ook voor de heupen. Geen poespas, geen opsmuk. Gewoon goede soul en een fijne sfeer.
Datum: Zaterdag 10 januari | 20:15
Locatie: Concertboerderij d’Rentmeester, Valthermond
www.drentmeester.nl
Bron: Elise Kerner