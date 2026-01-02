Sportcentrum Zempo luidt het nieuwe jaar sportief en gezond in met inloopavond

OUDE PEKELA – ‘Namens Sportcentrum Zempo wensen wij iedereen een gelukkig, sportief en bovenal gezond nieuwjaar! Om het jaar goed te beginnen organiseren wij een gezellige inloopavond op vrijdag 9 januari van 18:30 tot 21:00 uur’ laat Sandra Norder weten.
Tijdens deze avond krijgen bezoekers de kans om kennis te maken met het sportcentrum, het brede sportaanbod en de diverse faciliteiten. Of je nu interesse hebt in fitness, groepslessen of gericht wilt werken aan je gezondheid: hun team staat klaar om al je vragen te beantwoorden.
Daarnaast kunnen bezoekers deze avond profiteren van leuke en exclusieve aanbiedingen. Een mooie kans om laagdrempelig en gezellig te ontdekken wat Sportcentrum Zempo te bieden heeft.
Iedereen is van harte welkom om samen met ons het nieuwe jaar goed en gezond te starten.
Start het nieuwe jaar sportief, gezond én gezellig bij Sportcentrum Zempo.
Sportlaan 6 Oude Pekela
Bron: Sandra Norder