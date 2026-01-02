Vereniging voor Plaatselijke Belangen Veelerveen trapt het jaar af met Nieuwjaarsvisite in Ons Noabershoes

VEELERVEEN – Zaterdag 3 januari organiseert Plaatselijke Belangen Veelerveen samen met St. Dorpshuis De Wenakker (Ons Noabershoes) de jaarlijkse nieuwjaarsvisite voor de inwoners van Veelerveen. Het vindt plaats van 16:00 – 20:00 uur.
Onder het genot van oliebollen, mosterdsoep, salades, hapjes en een drankje is er volop gelegenheid om kennis te maken, bij te praten en terug te blikken op 2025 en vooruit te kijken naar 2026.
Voor de kinderen is er een springkussen en een voetbalspel. Tevens kan er door jong en oud gebruik worden gemaakt van Oudhollandse spelen. DJ Tedo zorgt voor muziek op de achtergrond.
Bron: Pieter Huttinga