Auto’s in sloot bij Valthermond en Bad Nieuweschans

VALTHERMOND, BAD NIEUWESCHANS – Bij Valthermond en Bad Nieuweschans zijn vanmorgen auto’s in de sloot beland.
Rond half tien belandde langs het Noorderdiep in Valthermond een auto in de sloot. Naar verluidt wou de bestuurder linksaf slaan, maar gleed zijn wagen rechtdoor en kwam daarna schuin op de wal, bijna in het water, tot stilstand. De bestuurder kwam met de schrik vrij.
Bij de afrit vanaf de A7 bij Nieuweschans is om tien over elf een auto in de sloot aangetroffen. Van de bestuurder ontbreekt ieder spoor. De politie doet onderzoek.
Bron: 112regioflits en RTV Noord