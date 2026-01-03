Bert Hadders treedt op in Gasterij Smeerling

SMEERLING – De Veenkoloniale volkszanger Bert Hadders komt op zondag 1 februari 2026 naar Gasterij Natuurlijk Smeerling om live Groningstalige liedjes van zijn hand te spelen.
Hoewel de voormalige circusdrummer, poffertjesbakker en putjesschepper Bert Hadders (1962) zo’n veertig jaar geleden zijn geboorteplaats 2e Exloërmond verruilde voor een leven in ‘Stad’ bouwde hij middels de personages in zijn liedjes een nieuwe, virtuele nederzetting in de Drents/Groningse Veenkolonies.
Personages
In de uit arbeidersrode bakstenen opgetrokken woningen langs dat kaarsrechte kanaal wonen de dominee die om regen bidt, de kluizenaar die drie keer de Duitse Lotto won, de boer die niet mee mocht doen aan BZV, een bijstandsmoeder met lege koelkast en kapotte Lada en de politicus met het revolutionaire werkgelegenheidsplan (“ruimtevaart achter de dijk”). Op het kerkhofje ligt Okke Kluun, de laatst ter dood veroordeelde misdadiger van Groningen naast Eltjo Siemens, slachtoffer van politiegeweld tijdens de landbouwstaking van 1929.
Hadders bezingt deze mensen met empathie, humor en aandacht voor detail. Hadders – winnaar van de K. ter Laan-prijs voor zijn Groningstalige oeuvre (2019) en volgens De Volkskrant ‘beste treinliedjes-schrijver van Nederland’ – bezingt ze met empathie, humor en aandacht voor detail. Hij speelt een selectie uit de meer dan honderd Groningstalige liedjes die hij schreef en vertelt daar uitgebreid bij. In 2014 en 2023 won hij de Streektaalprijs van het Dagblad van het Noorden.
Bert Hadders maakte vijf Cd’s en een twintigtal singles waarvan de meeste hoog in de noordelijke hitlijsten eindigden. (Elvis, Keuning Van De Bunermond, Poolse Bruid, Beloofde Laand, Woar Blift De Zummer, Der Zit Gain Schot In Mie). Daarnaast maakte hij muziek voor diverse theaterstukken: o.a. Iemandsland, Kapitein Kolk en de succesvoorstelling De Poolse Bruid.
Programma 1 februari 2026
Inloop: 14.00 uur, start 14.30 met pauze inclusief 1 consumptie. Er is plaats voor max. 50 gasten.
Bron: Margriet Nieuwenhuis