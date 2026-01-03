Brandweer blust buitenbrand bij paardenstal Winschoten

WINSCHOTEN – De brandweer heeft vannacht aan het Oostereinde een buitenbrand geblust.
Brandweer Winschoten en Finsterwolde werden om 00.21 uur gealarmeerd voor een brand in een schuur aan het Oostereinde in Winschoten. Bij aankomst bleek het om een buitenbrand in een container bij een keet naast een stal met paarden en pony’s te gaan.
De brandweer wist te voorkomen dat het vuur naar de stal oversloeg. De paarden bleven ongedeerd.
Vanwege ontploffingsgevaar werden uit de keet enkele gasflessen verwijderd.
Over de oorzaak van de brand is niets bekend.
Bron: RTV Noord