Brandweer blust buitenbrand bij paardenstal Winschoten

Westerwolde Weerbericht van: Zaterdag 3 januari 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

KOU MET SNEEUWBUIEN | VOORLOPIG WINTERS

Het wisselvallige en koude weer gaat dit weekend door en vaak zal het ook glad zijn op de weg. Dat komt natuurlijk door winterse buien, maar ook door bevriezing van natte weggedeelten. En dat is dan ondanks dat de temperatuur vandaag net iets boven nul ligt. Maar als het even opklaart kunnen natte plekken op de weg bevriezen. De maximumtemperatuur is 1 á 2 graden en de wind is vandaag meest matig uit het west tot noordwest.

Vanavond daalt het tot rond het vriespunt en vannacht is de minimumtemperatuur -2. Er zijn wat meer opklaringen maar er zullen verspreid nog een paar sneeuwbuien overtrekken. Daarom is het morgenochtend een witte wereld met een laagje sneeuw. En er is morgen ook regelmatig wat zon met een enkele sneeuwbui die ontstaat. Zwakke tot matige westenwind morgen, middagtemperatuur rond +1.

Maandag is het niet veel anders maar dan is het allemaal nog een graadje kouder en vanaf dinsdag is het meest droog met zonnige perioden. Daardoor daalt het tot minima rond -5, maximumtemperaturen rond het midden van de week rond -1. Het kan de komende week misschien dus op een vorstperiode uit gaan draaien.