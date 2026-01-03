De heks is op haar post aan de Rhederweg teruggekeerd

BELLINGWOLDE – Bij het monument aan de Rhederweg werd vorig jaar januari gewaarschuwd voor de heks; nu is ze terug.
Op het kunstwerk aan de Rhederweg in Bellingwolde stond eens een heks. Zij kwam toen met oud en nieuw aangevlogen en bleef jarenlang op haar post. Maar op een dag was ze verdwenen. Wat overbleef was een leeg kunstwerk, met de naam: Constructie 1, in 1982 gemaakt door Dook van der Heyden.
Een aantal jaar heeft de heks het buurtschap Rhederbrug niet bezocht. Maar in december 2020 kwam ze weer aanvliegen en stond ze weer op de uitkijk over Westerwolde. Maar opeens was ze weer weg en niemand weet waar naar toe.
Sinds eind januari vorig jaar werden voorbijgangers middels borden attent gemaakt op de komst van de heks en nu, bijna een jaar later, zit ze weer op haar post bovenop het monument en kijkt ze uit over het besneeuwde landschap.
Foto’s: Hilvert Huizing