Eredienst in de Hervormde Kerk Bourtange

BOURTANGE – De kerkenraad van de Hervormde Kerk van Bourtange nodigt u uit voor de eredienst van zondag 4 januari a.s., waarin prop. H.J. van der Wal uit Groningen hoopt voor te gaan. De dienst begint om 11.15 uur.
Aangezien het de eerste zondag van het nieuwe jaar is, bent u vanaf 10.30 uur welkom in de kerk om elkaar een gezegend Nieuwjaar toe te wensen.
Nadat onze voorganger is gearriveerd, beginnen we met de dienst. De Schriftlezingen komen uit Jesaja 60: 1-6 (de heerlijkheid van Sion) en Mattheüs 2: 1-12 (de wijzen uit het oosten).
Bron: De Kerkenraad.