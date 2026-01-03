ALTEVEER – MFC De Drijscheer en DSC de Jonge organiseren een gezellige dansmiddag.
In De Drijscheer luiden ze op 25 januari 2026 het nieuwe jaar swingend in. Ido Winkels zorgt voor de live muziek. Tijdens deze middag gaat u een leuke dans leren. Dit kan een koppeldans zijn, maar ook een solodans.
– De zaal opent om 13.30 uur en de middag eindigt om 17.30 uur.
-Reserveren is gewenst dat kan via Judith Koops op 06 138 29 089 of info@dedrijscheer.eu.
-Het evenement vindt plaats aan de Keiweg 1, 9661 TV in Alteveer.
Bron: Judith Koops