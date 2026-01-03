DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Haren

Om 21.45 uur gisteravond is aan de Rütenbrocker Hauptstraße een kiosk beroofd. Een 42 jarige ooggetuige zag dat een gemaskerde man de kiosk binnenging en er met een houder met loten vandoor ging. De getuige heeft de dader een tijd achtervolgd, maar toen deze met een alarmpistool begon te schieten is hij daarmee gestopt. De houder met loten heeft de dader achtergelaten.

Tussen woensdag 12.00 uur en gistermorgen 8.30 uur is bij een clubgebouw van een schuttersvereniging aan de Schulstraße ingebroken. Er is een portemonnee met inhoud gestolen.

Tussen 06.50 en 15.00 uur Is aan de Am Sportzentrum bij een geparkeerde BMW ingebroken. Hiertoe werd een ruit ingeslagen. Uit de auto is een portemonnee gestolen.

Getuigen worden verzocht de politie van Haren te bellen 05932 – 72100.

Sögel

Rond vier uur vannacht is bij een restaurant aan de Mühlenesch een poging tot inbraak gedaan. De daders zijn wel binnen geweest, maar om onduidelijke redenen zijn ze er zonder buit vandoor gegaan. Getuigen worden verzocht de politie van Sögel te bellen 05952 – 93450.

Oberlangen

Tussen woensdag 18.00 en vrijdag 09.30 uur is bij een woning aan de Kirchstraße een poging tot inbraak geweest. De daders hebben geprobeerd via een tuindeur de woning binnen te komen. Getuigen worden verzocht de politie van Haren te bellen 05932 – 72100.

Bunde

Om 19.21 uur is op de A31 bij Bunde in de richting Emden een 26 jarige automobilist uit Langenfeld met zijn auto in de berm beland en vervolgens tegen de middengeleider en daarna tegen de vangrail gebotst. Hij bleef ongedeerd. Korte tijd later botste op hetzelfde traject een 41 jarige automobilist uit Leer tegen de vangrail. Ook hij raakte niet gewond. Ten tijde van de ongevallen was het glad op de weg.

Papenburg

Tijdens de oudejaarsnacht is aan de Süderweg een geparkeerde VW Golf geschampt. De dader is doorgereden. Getuigen worden verzocht de politie van Papenburg te bellen 04961 – 9260.

Meppen

Tussen woensdagavond en gistermiddag is aan de Hermann-Keller-Straße een geparkeerde Seat Ibiza aangereden. Getuigen worden verzocht de politie van Meppen te bellen 05931 – 9490.

Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland