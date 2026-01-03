Kou en sneeuw deert deelnemers Midwinterhoornwandeling niet

VEELE – Zaterdagavond werd in Veele, met inzet van veel enthousiaste vrijwilligers, weer de traditionele Midwinterhoornwandeling georganiseerd. Zaterdagmorgen werden twee “koek en zopie” tenten opgebouwd, de parkeerplaats in orde gemaakt, bewegwijzeringborden geplaatst en vuurkorven en honderden glazen potten met waxinelichtjes neergezet.
De Midwinterhoornwandeling werd voor de zeventiende keer georganiseerd door Vereniging Plaatselijk Belang Veele, in samenwerking met de Giezelbaargbloazers. De start was bij de boerderij van Joling: “Broers Arve” in Veele. De deelname was gratis. Wel werd een vrijwillige bijdrage gevraagd.
De wandeling werd geopend door de voorzitter van Vereniging Plaatselijk Belang Veele: Wubbe Kuper en wethouder Giny Luth. Voor aanvang van de wandeling werd de reuzenmidwinterhoorn, die in 2022 door de Giezelbaargbloazers is gemaakt, weer gepresenteerd en door de negenjarige Roelf uit Veelerveen bespeeld. De hoorn is met een lengte van 4,65 m de langste midwinterhoorn in de provincie Groningen. Het instrument is gemaakt van een tak van een conifeer, die bij de woning van Willy Oosterveld stond. Willy heeft het karretje waarop de reuzenmidwinterhoorn ligt, gemaakt.
De wandeling, van ongeveer 5 kilometer, ging door de natuur rondom Veele, met als centraal punt de Giezelbaarg, waar tussen 1587 en 1596 meerdere “heksen” op de brandstapel de dood vonden. Daar werd door de Giezelbaargbloazers een serenade gebracht aan alle mensen die er het leven lieten.
Tijdens de wandeling werden de deelnemers getrakteerd op verhalen en het geluid van de Westerwoldse- en de Twentse midwinterhoorns. De paden waren door middel van vuurkorven en waxinelichtjes verlicht. Na de wandeling konden de deelnemers zich met diverse drankjes en versnaperingen opwarmen.
De Midwinterhoornwandeling is in de loop der jaren uitgegroeid tot een begrip in Veele en wijde omgeving. Ieder jaar doen er meer dan 1.000 wandelaars aan mee. Ook dit jaar waren weer honderden mensen van de partij; de kou en de sneeuw weerhield hen er niet van weer mee te doen en te genieten van de gezelligheid, de verhalen en de melancholieke klanken van de midwinterhoorns.
Foto’s: Jan Glazenburg