Meezingen met de grootste pophits in theater vanBeresteyn

VEENDAM – Twee uur lang uit volle borst meezingen met de grootste pophits uit de jaren tachtig: op zaterdag 10 januari 2026 verandert theater vanBeresteyn in één grote zingende feestzaal tijdens de 80s Singalong van Popup Choir.
Een interactieve avond vol herkenning, plezier en muzikale hoogtepunten. Bij Popup Choir geldt maar één regel: zij spelen, jij zingt. Pianist Maarten Bos en gitarist Tijmen de Koning nemen het publiek mee op een energieke reis door de 80s. Met hun aanstekelijke enthousiasme en humor laten ze iedereen meedoen, óók wie denkt niet te kunnen zingen. Lachen, loslaten en ongegeneerd meezingen staan centraal.
Tijdens 80s Singalong komen iconische nummers voorbij als Don’t Stop Believin’, Everywhere en klassiekers van Toto, Doe Maar, ABBA en Rick Astley. Het absolute hoogtepunt van de avond? Samen met de hele zaal een nummer meerstemmig zingen, een ervaring die volgens een opgezweepte NRC-recensent resulteert in een waar “koorgasme”.
Popup Choir speelde eerder onder andere op Lowlands en in Paradiso en wist daar telkens het publiek volledig in te pakken. Op 10 januari is theater vanBeresteyn aan de beurt.
Datum: Zaterdag 10 januari 2026
Aanvang: 20.15 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: vanBeresteyn