Toneelvereniging UDI speelt De Bloody Mary in Alteveer

ALTEVEER – Op zaterdag 24 januari 2026 komt Toneelvereniging UDI naar Alteveer voor de try-out van hun nieuwe voorstelling De Bloody Mary. De voorstelling is te zien in De Drijscheer en belooft een avond vol humor en verwikkelingen te worden.
De Bloody Mary is een hilarisch blijspel/ klucht, geschreven door Mary Bakker-Schoon.
Kapitein Hein en zijn stuurman Bart hebben hun oude vrachtschip, de Bloody Mary, omgebouwd tot cruiseschip in de hoop snel rijk te worden. Een driedaagse cruise langs de mooiste plekken van de Middellandse Zee lijkt het perfecte plan — tot er een verstekeling aan boord blijkt te zitten.
Wanneer duidelijk wordt waarvoor deze man op de vlucht is, beseffen Hein en Bart dat aanmeren in geen enkele haven meer mogelijk is. Ondertussen stapelen de problemen zich op met de passagiers. Zakenman Henry Verbeek ontdekt dat zijn vrouw óók aan boord is, terwijl hij juist stiekem een snoepreisje maakt met zijn secretaresse. Daarnaast is er het pasgetrouwde stel Peter en zijn uiterst preutse vrouw Evelien, die de bruidssuite hebben geboekt. En dan is er nog Gretha Hoed, een excentrieke kunstschilderes met een oogje op de kapitein… en blijkt het schip ook nog eens lek te zijn.
Alle ingrediënten voor een avond vol misverstanden, komische situaties en veel gelach zijn aanwezig.
Praktische informatie
Datum: zaterdag 24 januari 2026
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: De Drijscheer, Alteveer
Kaarten: verkrijgbaar aan de kassa of via De Drijscheer
Bron: Judith Koops