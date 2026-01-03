WVV pakt een derde plek op het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi

EMMEN – De Winschoters behaalden vandaag in de uitverkochte sporthal van Angelslo Emmen een verdienstelijke derde plaats tijdens het Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi. De voor het eerst meedoende Lac Frisia uit Leeuwarden pakte na een overwinning op Hoogeveen de toernooiwinst.
Door Gert Meulman
WVV had zowel de voorronde, kwart en halve finale van dit toernooi doorstaan, waarin vanaf het begin 100 verenigingen van start waren gegaan. Op de uiteindelijke finaledag vandaag was het een strijd tussen Bargeres, SVBO, Hoogeveen, Drenthina, Lac Frisia en WVV. De Winschoters waren vooraf ingedeeld in poule A, samen met Frisia en Bargeres.
De eerste wedstrijd van de Winschoters was tegen de Leeuwarders. Jelmer Brouwer maakte nog wel de gelijkmaker, maar de Friezen zegevierden met 2-1. In de wedstrijd tegen Bargeres werd door twee goals van Silvinho Ibrahim en Ramon Kuiper met 2-1 gewonnen. Vanuit deze winst wist WVV zich te plaatsen voor de kruisfinales, waarin het moest aantreden tegen Hoogeveen.
In een wedstrijd waarin de Winschoters duidelijk de betere waren werd er toch met 0-1 verloren, waardoor ze moesten spelen om de derde en vierde plek. In deze wedstrijd wonnen de Winschoters met duidelijke cijfers: 4-0, met vier goals van Sten Bruins. De finale gespeeld tussen Lac Frisia en Hoogeveen werd daarna verdiend door de Friezen gewonnen met 1-0, waardoor zij er met de toernooiwinst vandoor gingen.
Tekst en foto’s: Gert Meulman