Café Klassiek bij theater vanBeresteyn

VEENDAM – Geniet zondagochtend 11 januari van prachtige klassieke muziek gespeeld op piano en viool tijdens Café Klassiek in het gezellige Grand Café vanBeresteyn.
Tijdens Café Klassiek genieten bezoekers van klassieke muziek in een intieme en ontspannen setting. Deze editie wordt verzorgd door de getalenteerde musici Stefanie Rotzsch (piano) en Nino Natroshvili (viool). Het zachte, expressieve geluid van de viool en de warme klanken van de piano zijn een prachtige combinatie.
Beide musici zijn als docent verbonden aan de Muziek-, Dans- & Theaterschool Veendam, waarmee Café Klassiek ook deze keer in samenwerking wordt georganiseerd. Het optreden is de ideale manier om de zondag ontspannen te beginnen, met mooie muziek in een gastvrije ambiance.
Datum: Zondag 11 januari 2026
Aanvang: 11.00 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: vanBeresteyn