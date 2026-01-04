Café Klassiek bij theater vanBeresteyn

Westerwolde Weerbericht van: Zondag 4 januari 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

WINTERS WEEKJE | VOORLOPIG MET SNEEUW

Het is een echte winterdag want er zijn vannacht wat sneeuwbuien geweest en ook overdag valt er af en toe een sneeuwbui. De temperatuur ligt vanmiddag tussen 0 en +2 en de sneeuw zal een klein beetje smelten, meeste blijft liggen. Er is ook af en toe zon en er staat vanmiddag een matige westenwind.

Vannacht is het de meeste tijd droog en dan kan het afkoelen tot rond -3. Er staat morgen een matige zuidwesten-wind en het is dan wisselend bewolkt met zonnige momenten maar vaak ook bewolking en soms een enkele sneeuwbui. Middagtemperatuur morgen rond het vriespunt.

Dinsdag is het vaak bewolkt met soms wat lichte sneeuw. De temperaturen zijn dan vergelijkbaar met morgen. Woensdag is er weinig of geen zon en later volgt er sneeuw en regen en mogelijk ook ijzel. Daarna is het een beetje kwakkelweer met af en toe een regen- of sneeuwbui, maar volgend weekend lijkt de temperatuur uiteindelijk omhoog te gaan.