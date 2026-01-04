Jarige toneelvereniging De Vriendenkring speelt de klucht: Radio Lokaal

SCHEEMDA – De toneelvereniging De Vriendenkring uit Scheemda viert dit jaar het 80 jarig bestaan. De vereniging, die op 18 maart 1946 is opgericht, telt zo’n 40 leden.
In de Esborg brengen ze op 7 en 14 februari de klucht: Radio Lokaal, geschreven door Henk Roede voor het voetlicht.
Bij radio lokaal maken twee radiomedewerkers dagelijks, onder leiding van Carel, het ochtendprogramma met muziek en enkele vaste rubrieken. Als de opnames lopen dan is het koek en ei tussen hun beide en lijken ze hecht samen. Maar als de microfoons weer uit zijn, dan is het haat en nijd. Redacteur Joost en geluidstechnicus Gijs werken hard achter de schermen, alhoewel hard misschien niet het juiste woord is. Het valt ook niet mee om door te werken, als huurbazin Pien van de winkel beneden je steeds lastig komt vallen met ideeën voor in het programma, waar zij alleen beter van wordt. Maar vandaag zit het extra tegen. Het weer is omgeslagen, wat iets te laat is opgemerkt door weerman Wolter. De code rood van het KNMI was Wolter even ontgaan. Door een hevige storm kunnen de deskundigen niet naar de studio komen en weigert verslaggeefster Joline op locatie een reportage te maken. Al snel stormt het in de studio net zo hard als buiten de studio. Stagiaire Iris helpt waar ze kan, maar is dat genoeg? Hoe moet dit nu weer opgelost worden?
Tevens neemt de voorzitter Onno Drent na 56 jaar afscheid. Hij is net zo oud als de vereniging.