DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Bunde
Rond half vier gistermiddag is aan de Kanalpolder in Bunde een woning in brand geraakt. Het vuur brak uit in een berging/stookruimte achterin de woning en breidde zich uit naar het dak. De brandweer wist te voorkomen dat de brand zich verder door de woning uitbreidde. De 88 jarige bewoonster liep lichte rookinhalatieverschijnselen op toen zij probeerde het vuur te doven. Er wordt onderzoek naar de oorzaak van de brand gedaan. De schade wordt op 10.000 euro geschat.
Niederlangen
Tussen vrijdag 16.00 en zaterdag 8.00 uur is bij een opslagloods aan de Ost-West-Straße ingebroken. De daders gingen er met drie e-bikes vandoor. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Haren 05932 – 72100.
Börger
Tussen vrijdag 22.30 en zaterdag 8.45 uur is bij een cafetaria aan de Sögeler Straße een poging tot inbraak gedaan. Er is niets gestolen. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Sögel 05952 – 93450.
Haren
Tussen woensdagochtend en donderdagmiddag zijn op een vluchtheuvel in de Tinner Weg twee waarschuwingslampen aangereden. De dader is onbekend. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Haren 05932 – 72100.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland