Pekelder Windhonden Renclub viert 100 jarig bestaan

OUDE PEKELA – De Pekelder Windhonden Renclub (PWRC) heeft zondag het 100-jarig bestaan gevierd.
De vereniging, gevestigd aan de Zaaiweg in Oude Pekela, bestond officieel op 2 januari 2026 precies een eeuw. De leden stonden zondag met een feestelijke receptie in de eigen kantine op het renbaancomplex uitgebreid stil bij deze bijzondere mijlpaal.
Tijdens de bijeenkomst kwamen leden, oud-leden en genodigden samen om terug te blikken op een eeuw windhondensport in Pekela. De PWRC is de oudste windhondenrenclub van Nederland en vervult al honderd jaar een belangrijke rol binnen deze sport.
Voor het jubileumjaar 2026 was een speciale commissie actief. Er werd gewerkt aan diverse activiteiten, waaronder een foto-expositie, het samenstellen van een jubileumboek en het aanvragen van het predicaat ‘Koninklijk’. Verenigingen en bedrijven die het 100-jarig bestaan bereiken, kunnen hiervoor een verzoek indienen. De uiteindelijke beslissing ligt bij de Koning. Mocht de aanvraag worden toegekend, dan volgt later dit jaar een officiële en feestelijke uitreiking.
Volgens bestuurslid Wubbe Heidekamp staat het hele jaar 2026 volledig in het teken van het eeuwfeest. Zo worden er extra wedstrijden georganiseerd op de eigen baan en staan er meerdere jubileumactiviteiten op de planning.
Met de viering van vandaag is het startsein gegeven voor een bijzonder jubileumjaar voor de Pekelder Windhonden Renclub.
Foto’s: Malou Vos