WESTERWOLDE – Westerwolde Lokaal doet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2026.
De partij Westerwolde Lokaal van Sonja Schreuder organiseert op 10 januari een oprichtingsvergadering. Wil jij daarbij zijn? Stuur dan een privébericht of een appje naar 06-19804515.
Wat willen ze anders doen?
Geen grote woorden, maar gewone, haalbare dingen die écht verschil maken: Minder regels, meer vertrouwen. Niet meteen “nee”, maar kijken hoe iets wél kan. Ruimhartiger omgaan met initiatieven van inwoners en ondernemers.
Bereikbaarheid voor iedereen. Ook als je in het buitengebied woont. Beter vervoer, betere aansluiting en niemand die buiten de boot valt.
Ruim omgaan met wonen en bewoning. Minder krampachtig beleid, meer realisme. Leefbaarheid vóór papieren regels.
Inwoners weer écht centraal. Niet over mensen praten, maar mét mensen. Meer luisteren, meer meedenken, meer maatwerk. Dorpenrondes in al onze 21 dorpen.
Een verzorgde en veilige leefomgeving. Goed onderhoud van groen, straten en voorzieningen, zichtbaar en voelbaar in elk dorp.
Geld terug naar alle inwoners. Slim omgaan met gemeentegeld, transparant, en waar mogelijk lasten verlagen.
Bron: Sonja Schreuder