Aanstaande donderdag: Energiecafé in de Kiepe

NIEUWE PEKELA – Pekela Duurzaam organiseert samen met veel anderen aanstaande donderdag een energiecafé in De Kiepe.
Kom ik in aanmerking voor subsidie om mijn huis te isoleren? En hoe doe ik dat? En wat kan ik allemaal isoleren met die subsidie? En waar moet ik beginnen?
Vragen die alles te maken hebben met de isolatie-aanpak van Nij Begun. Daarvoor is een grote pot met subsidie beschikbaar voor Groningers die de komende jaren hun huis zouden willen isoleren.
Als eigenaar van een woning in Boven Pekela en Nieuwe Pekela die voor 2012 is gebouwd, komt u vanaf 6 januari in aanmerking voor deze isolatiesubsidie.
Op donderdagavond 8 januari is op initiatief van Pekela Duurzaam in dorpshuis De Kiepe in Nieuwe Pekela een Energiecafé over de isolatiemaatregel van Nij Begun. De gemeente, de Natuur en Milieu Federatie Groningen en het Bureau voor Verduurzamen zijn medeorganisator van deze informatiemarkt.
Tijdens het Energiecafé krijgt u uitleg over hoe de subsidie werkt, welke maatregelen mogelijk zijn en hoe u gratis isolatieadvies kunt krijgen. Na afloop is er volop gelegenheid om vragen te stellen en in gesprek te gaan met de aanwezige organisaties.
Tijden:
Ronde 1: 19.30 uur
Ronde 2: 20.15 uur
Aanmelden via nmfgroningen.nl/duurzaamwonen of mail naar info@nmfgroningen.nl