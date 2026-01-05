Bluesconcert in Pand 405

VALTHERMOND – Op zaterdag 17 januari a.s. verzorgt de Oldambt Blues Company een spetterend Nieuwjaarsconcert in theater Pand 405. De bluesformatie, met aanstekelijke zang, een stuwende ritmesectie en fraai gitaarwerk, bezoekt het intieme theater van Valthermond voor de tweede keer, na een eerder succesvol optreden in oktober 2024.
De Oldambt Blues Company (OBC) trakteert het publiek tijdens dit bijzondere concert op een aantrekkelijk en gevarieerd repertoire: van de sixties blues van John Mayall en Peter Green en de Texas Blues van Stevie Ray Vaughan tot songs van o.a. B.B. King, J.J. Cale en Jimmy Vaughan, naast moderne blues artiesten als Susan Tedeschi, Joe Bonamassa en ‘Keb ‘Mo.
Met de keuze voor een flink aantal opzwepende en dansbare songs naast de onmisbare zwoele, hartverscheurende slow blues heeft de formatie het plezier van de bezoekers hoog in het vaandel staan.
Handelsmerk van het trio is het heldere, soulful stemgeluid van frontman, zanger en gitarist Hans Elbersen, die opgroeide in Amsterdam en die na 20 jaar Wedde sinds 2021 in Valthermond woont. Met bassist Jan Ties Toxopeus en drummer Peter Griever aan zijn zijde vormt de formatie een sterke muzikale eenheid.
Het concert van de OBC op zaterdag 17 januari begint om 20.00 uur.
Zaal Pand 405 open: 19.00 uur. Reserveren: j.h.elbersen@gmail.com
Voor info zie Facebook pagina Pand 405.
