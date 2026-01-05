Erg gezellige nieuwjaarsvisite in Veelerveen

VEELERVEEN – Afgelopen zaterdag organiseerde de Vereniging voor Plaatselijke Belangen Veelerveen, samen met Stichting Dorpshuis De Wenakker (Ons Noabershoes) de jaarlijkse nieuwjaarsvisite.
Rond half vijf verwelkomde voorzitter Pieter Huttinga zo’n 80 belangstellenden, waaronder veel jonge gezinnen, in een sfeervol ingericht dorpshuis. In zijn terugblik op 2025 memoreerde hij aan de herdenking en viering van 80 jaar Vrijheid, waaraan door veel inwoners is deelgenomen. Verder werden de gesprekken aangehaald die in 2025 met de gemeente hebben plaats gevonden over het afstoten van het dorpshuis. Ze hebben nog niet tot concrete resultaten geleid en zullen in 2026 worden voort gezet.
Het ledenaantal van Plaatselijke Belangen blijft groeien. Ons Noabershoes kan terugkijken op een goed jaar. Het is een bloeiend dorpshuis. dat gerund wordt door een groep van zo’n 20 vrijwilligers. Er is een groei van de wekelijkse vaste activiteiten die er plaats vinden. Naast deze activiteiten worden er maandelijks o.a. muziekoptredens georganiseerd, dit m.u.v. de zomerperiode. Verder worden er o.a. huwelijksjubilea, verjaardagsfeestjes en uitvaarten verzorgd.
Tevens vinden er maandelijks het succesvolle sociaal diner “SAMEN AAN TAFEL”, dat samen met Wedde dat ’t Lukt wordt georganiseerd, en het zeer succesvolle “MIKU NUKU” , waarbij er Antilliaanse gerechten worden geserveerd, plaats. Verder willen ze ook graag een ontmoetingsplek zijn voor jongeren die vaak geen eigen plek hebben.
Na de toespraak was het tijd om elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan. Dit onder het genot van oliebollen, mosterdsoep, salades, hapjes en een drankje. Voor belangstellenden waren er de Oudhollandse spellen, waar veelvuldig gebruik van werd gemaakt. De kinderen leefden zich in de grote zaal uit op het springkussen. DJ Tedo zorgde op de van hem bekende wijze voor een gezellige muzikale omlijsting van het geheel. Het was nog lang gezellig in Ons Noabershoes.
Bron en foto’s: Pieter Huttinga