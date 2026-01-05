Feestelijke opening evenemententerrein Dr. Mansholtpark Ter Apel

TER APEL – Goed nieuws voor Ter Apel! Het Dr. Mansholtpark is in opdracht van de Gemeente Westerwolde onlangs omgetoverd tot een volwaardig, klimaatadaptief evenemententerrein, gerealiseerd vóór Ter Apelers, dóór Ter Apelers, samen met het Ter Apeler verenigingsleven en een financiële bijdrage vanuit het subsidiefonds Leader Oost Groningen.
De afgelopen jaren is hard gewerkt door de Gemeente Westerwolde met diverse vertegenwoordigers vanuit het Ter Apeler verenigingsleven, waaronder carnavalsvereniging De Kloosterwiekers, om het terrein, dat voornamelijk dienst doet als parkeerruimte, ook de bestemming te geven van een volledig verhard evenemententerrein.
Dit terrein is namelijk al jaren de “huiskamer” van het Ter Apeler carnaval, met de Steekje Los Carnavalsfeesten van de Kloosterwiekers en vanaf nu is het dan ook verleden tijd met modder en natte voeten voor de vele duizenden bezoekers. Een prachtig plein met een extra verharding van 4200m2 en daarnaast alle faciliteiten voor de mooiste evenementen die in het dorp georganiseerd worden is een feit!
De realisatie van dit evenemententerrein moet natuurlijk gevierd worden. Op zaterdag 10 januari zal de feestelijke opening plaatsvinden door wethouder Kuper van de Gemeente Westerwolde samen met de vertegenwoordigers van het Ter Apeler verenigingsleven. Alle geïnteresseerde Ter Apelers zijn hierbij van harte uitgenodigd. Er zal muziek aanwezig zijn en ook aan de inwendige mens wordt gedacht. De inloop start vanaf 14:00 uur, om 14:30 uur zal de officiële openingshandeling plaatsvinden.
Bron: Robert Dreier