Feestelijke opening evenemententerrein Dr. Mansholtpark Ter Apel

Westerwolde Weerbericht van: Maandag 5 januari 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

MEER SNEEUW | SNEEUW BLIJFT NOG LIGGEN

Ook vandaag zijn sneeuwbuien niet van de lucht en er ligt al redelijk wat. Lokaal kan er nog 3 tot 5 cm sneeuw bijkomen want bijna de hele dag ligt de temperatuur onder nul: Vanochtend is het -2 of -3, de maximumtemperatuur voor vanmiddag is ongeveer 0 graden. Er staat een matige wind uit zuidwest tot west: windkracht 3 tot 4.

Vanavond en vannacht blijft het bij een enkele bui en het zal koud worden: minimum vannacht rond -5. Overdag blijft het morgen eerst zonnig maar de bewolking neemt toe en in de middag vallen er verspreid een paar sneeuwbuien. Maximum morgen rond -1 en een matige zuidwestenwind.

Woensdag is het eerst droog maar in de middag komt er af en toe wat sneeuw bij. Maximum dan rond het vriespunt. Donderdag is het meest droog met een enkele sneeuw- of regenbui, maar vrijdag is een dag met vrij veel sneeuw en waarschijnlijk ook regen. Maximum dan rond +2 graden.