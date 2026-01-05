Filmhuis vanBeresteyn vertoont de bekroonde Ierse film Christy

VEENDAM – Maandag 12 januari 2026 vertoont Filmhuis vanBeresteyn de ontroerende Ierse speelfilm Christy, een rauwe en hartverwarmende coming-of-age film over keuzes, verbondenheid en de zoektocht naar een thuis.
Christy volgt de gelijknamige jongen die op de drempel van volwassenheid staat. Nadat hij uit zijn pleeggezin is gezet, trekt hij in bij zijn oudere broer Shane en zijn jonge gezin in een arbeiderswijk in het Ierse Cork. De broers hebben elkaar lange tijd niet gezien en Shane beschouwt Christy’s komst als tijdelijk. Voor Christy voelt het echter al snel anders: hij wordt opgenomen in een hechte buurtgemeenschap en vindt er een gevoel van thuishoren. Tegelijkertijd duiken invloeden uit zijn verleden weer op, waar Shane hem juist voor wil beschermen. Samen worden de broers gedwongen hun turbulente verleden onder ogen te zien en na te denken over wie ze willen zijn, en wie ze weigeren te worden.
De film is het indrukwekkende speelfilmdebuut van de Ierse regisseur Brendan Canty en won de Grand Prix van de Internationale Jury op de Berlinale 2025. Christy schetst een authentiek en ongepolijst beeld van het leven in een arbeiderswijk van Cork, gedragen door een sterk gevoel van gemeenschap.
Datum: Maandag 12 januari 2026
Aanvang: 19.30 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: vanBeresteyn