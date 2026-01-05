Gemeenteraad van Oldambt nodigt jongeren uit voor Ontmoet de Raad

WINSCHOTEN – De Gemeenteraad van Oldambt gaat op woensdagavond 21 januari in gesprek met jongeren tijdens Ontmoet de Raad in Winschoten. Tijdens deze bijeenkomst wil de raad van jongeren horen wat er goed gaat in Oldambt, wat beter kan en waar zij behoefte aan hebben. De avond vindt plaats van 19.00 tot 21.00 uur in Partycentrum Lamain in Winschoten.
Met Ontmoet de Raad biedt de gemeenteraad inwoners de gelegenheid om hun ideeën, zorgen en ervaringen direct te delen met raadsleden. Wat gaat er goed? Wat kan beter? En welke onderwerpen verdienen (meer) aandacht? Deze editie staat in het bijzonder in het teken van jongeren en hun ervaringen in de gemeente Oldambt.
Programma
Na een informele inloop met koffie, thee of fris volgt een kort welkomstwoord en een toelichting op de rol van de gemeenteraad. Vervolgens gaan raadsleden en jongeren met elkaar in gesprek over wat goed gaat voor jongeren in Oldambt, wat beter kan en waar behoefte aan is. Aan de hand van verschillende stellingen wordt verkend wat er leeft en speelt.
Na een korte pauze krijgen jongeren en andere inwoners zelf het podium tijdens het onderdeel ‘Op de zeepkist’: hét moment om vrijuit te vertellen wat hen bezighoudt, ongeacht het onderwerp. Alles mag gezegd worden.
Praktische informatie
Datum: Woensdag 21 januari 2026
Tijd: 19.00 – 21.00 uur (inloop vanaf 18.30 uur)
Locatie: Partycentrum Lamain, Winschoten (Bosstraat 27)
Iedereen welkom
De gemeenteraad nodigt alle inwoners van Oldambt van harte uit om langs te komen, mee te denken en hun stem te laten horen. De avond staat in het teken van jongeren, maar iedereen is welkom. Aanmelden is niet nodig.
Bron: Gemeente Oldambt