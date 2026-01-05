Help vogels de winter door tijdens de OERRR Vette Vogelmiddag bij Gasterij Natuurlijk Smeerling 

SMEERLING – De winter is een pittige tijd voor vogels. Kou, sneeuw en weinig voedsel maken het lastig om warm te blijven. Daarom organiseert Natuurmonumenten op zondagmiddag 11 januari 2026 om 14.00 uur een vrolijke en leerzame OERRR Vette Vogelmiddag bij Gasterij Natuurlijk Smeerling, in het prachtige Dal van de Ruiten Aa.
Tijdens deze OERRR-activiteit steken kinderen de handen uit de mouwen. Samen met een boswachter maken ze lekkere en voedzame snacks voor tuinvogels, zoals vetbollen en pindaslingers. Deze energierijke hapjes zijn precies wat vogels nodig hebben om de winter goed door te komen.
Naast knutselen is er volop ruimte om vogels te ontdekken in de omgeving. Welke vogels leven er rond de gasterij? Wie fladdert erlangs en wie verstopt zich in de struiken? Natuurlijk blijft er ook genoeg tijd over om lekker zelf buiten te zijn en te spelen.
Praktische informatie
- Locatie: Gasterij Natuurlijk Smeerling, Dal van de Ruiten Aa
- Datum & tijd: Zondag 11 januari 2026, 14.00 – 16.00 uur
- Leeftijd: Geschikt voor kinderen (begeleiding door een volwassene verplicht).
- Aanmelden verplicht: OERRR – Vette vogelmiddag bij Gasterij Natuurlijk Smeerling | Natuurmonumenten
- Tip: Warme kleding aantrekken die vies mag worden
Met de Vette Vogelmiddag laat Natuurmonumenten zien hoe leuk het is om samen iets te doen voor vogels — en hoe eenvoudig je ook thuis kunt helpen!
Bron: Hanne-Wil Kievitsbosch