DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Papenburg
Tussen 8.45 en 9.27 uur is vanmorgen op een parkeerplaats aan de Friederikenstraße in Papenburg een geparkeerde zwarte Mercedes E klasse aangereden. De dader is onbekend. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Papenburg 04961 / 9260.
Lathen
Zaterdag is rond 15.20 uur aan de Sögeler Straße in Lathen brand ontstaan in de smalspoorstoomlocomotief “Pingel Anton”. De locomotief doet dienst als historisch monument. Er is brandbaar materiaal in de ketel gestopt en aangestoken. De brandweer van Lathen heeft het vuur geblust. Het is nog niet bekend of de locomotief door de brand beschadigd is geraakt. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Haren 05932 / 7210-0.
Rhede
Vanmorgen vond rond 11:40 uur op de Bellingwolder Straße (L52) in Rhede een verkeersongeval met een transport van gevaarlijke stoffen plaats. Volgens de eerste bevindingen reed een 20-jarige man met een vrachtwagen over de Bellingwolder Straße, komend vanuit Aschendorf, toen hij, om door nog onbekende oorzaak, van de weg raakte en in de berm terechtkwam. Als gevolg van het ongeval kwam er kortstondig gevaarlijke stof (nitriet/nitraat) vrij, die snel onder controle werd gebracht. De brandweer van Aschendorf en Rhede, evenals het speciale interventievoertuig voor gevaarlijke stoffen uit Papenburg, werden ingezet. Ook het Waterschap werd op de hoogte gesteld. De chauffeur liep lichte verwondingen op en werd voor verdere behandeling naar het ziekenhuis gebracht. De Bellingwolder Straße werd volledig afgesloten vanwege de bergings- en opruimwerkzaamheden.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland