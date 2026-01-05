Lezing: Een kijk op kloosterkronieken in het klooster Ter Apel

TER APEL – Op zondag 18 januari 2026 om 14.00 uur geeft Vera Hoijtingh, historicus en museumdocent bij Rijksmuseum Boerhaave, in het klooster Ter Apel een lezing over kloosterkronieken. Ze doet dat aan de hand van de kronieken van de kloosters Wittewierum en Aduard.
Kloosterkronieken zijn een belangrijke bron van informatie voor het middeleeuws kloosterleven. Aan de hand van de kronieken van de kloosters Wittewierum en Aduard legt Vera Hoijtingh uit wat een kloosterkroniek is en wat het tot zulke interessante bronnen maakt. Wat werd er opgeschreven en wat werd er juist buiten de boeken gelaten? Er zal ook gekeken worden naar het unieke karakter van het klooster van Wittewierum en naar de vraag waarom het Kruisherenklooster van Ter Apel geen kloosterkroniek heeft.
Praktische informatie
- Datum: zondag 18 januari 2026
- Aanvang om 14.00 uur, inloop vanaf 13.30 uur. De lezing duurt ongeveer een uur.
- Bij de prijs inbegrepen is een kopje koffie of thee tijdens de inloop of na afloop van de lezing.
- Meer informatie vindt u HIER.
Bron: Marjan Brouwer