Muziekvitaminen in Oude Pekela

OUDE PEKELA – Woensdag 14 januari zijn in de Binding van 14.00 tot 16.00 uur weer de maandelijkse Muziek Vitamines.
Of je nu stiekem alleen thuis staat te swingen of dat je met een echte microfoon voor een miljoenenpubliek optreedt: zingen is reuzegezond. Het is tegelijkertijd een minivakantie, een extra weerstandsboost en een fitnesssessie voor je lijf.
Met een half uurtje zingen verbetert je conditie net zoveel als met een half uur wandelen. Het maakt niet uit of je kunt zingen, als je met elkaar een liedje galmt tijdens een concert of in de kroeg, klinkt het bijna altijd goed. Zo is het ook iedere keer als ze gezamenlijk zingen in MFC de Binding. Het geeft een goed gevoel en verhoogt de stemming. Of je samen met anderen muziek luistert, of samen zingt; het heeft een positief effect op je stemming.
Wil je hier meer over weten kijk dan eens op onderstaande sites of op facebook https://www.facebook.com/watch/?v=630987409938123 waar Erik Schreder (klinisch neuropsycholoog) vertelt waarom zingen goed voor je is.
Bron: J en O Zorg