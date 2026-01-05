Nieuws Damclub Winschoten

WINSCHOTEN – De periode zo rond de jaarwisseling, waarbij de onderlinge damcompetitie bij veel verenigingen twee weken in ruste is, konden enkele leden van Damclub Winschoten het dammen niet los laten, maar namen deel aan een viertal toernooien in Noord-Nederland.

Noord-Nederlands Kampioenschap Blitz (NNK)

Het begon op zaterdagmiddag 27 december met het Noord Nederlands Kampioenschap Blitz (NNK) in het sportcentrum van de Hanze & RUG in Groningen. Dit toernooi, met 50 deelnemers, was speciaal in het leven geroepen voor spelers uit de provincies Groningen, Friesland en Drenthe, waarbij MF Danny Staal van Damgenootschap het Noorden uit Groningen als gastheer en organisator optrad. Het speeltempo was hier “Fischer 5 + 3” en 10 ronden “Zwitsers systeem”. Hier namen Jan Starke uit Oude Pekela, Janick Lanting uit Bad Nieuweschans en Geert Lubberink uit Winschoten aan deel. Kampioen werd MI Matheo Boxem uit Emmeloord.

Gongdammen in Middelstum

Maandagavond 29 december organiseerde Damclub Ons Genoegen uit Middelstum in het gebouw van woonzorgcentrum Hippolytushoef een Kerstgongdamtoernooi. Hier gold 10 seconden bedenktijd per zet, waarbij de groepen van 8 deelnemers een rondtoernooi afwerkten. Jan Starke uit Oude Pekela, Jilje Scheeringa uit Finsterwolde en Geert Lubberink uit Winschoten namen hier aan deel.

36e “Vrieling Adviesgroep damtoernooi”

Vervolgens dinsdag 30 december in Dedemsvaart het 36e “Vrieling Adviesgroep damtoernooi” met maar liefst 144 deelnemers. De organisatie was hier in handen van Damclub Dedemsvaart (DDD) en vond plaats in MFC “De Baron” onder een speeltempo van 1 uur per speler/partij. De deelnemers speelden in groepjes van 4 een zogenaamd rondtoernooi in ereklasse, hoofdklasse, 1e klasse en 2e klasse, jeugd en huisdammers.

Jilje Scheeringa uit Finsterwolde en Janick Lanting uit Bad Nieuweschans namen hier aan deel, met beide een uitstekende 1e plaats in hun groep. Kampioen van groep 1 in de ereklasse werd MI Matheo Boxem uit Emmeloord.

67e Sibbele Reekers damtoernooi in Woudsend (Friesland)

Tenslotte stond op zaterdag 3 januari 2026 in MFC de Driuwpôlle in Woudsend (Friesland) het 67e Sibbele Reekers damtoernooi met zo’n 32 deelnemers op de damkalender.

De organisatie was hier in handen van Damclub Eensgezindheid 1931 uit Woudsend.

De spelers waren als basis ondergebracht in groepen van 4 spelers met als speeltempo 50 minuten per persoon/partij. Hier nam Geert Lubberink uit Winschoten aan deel en kwam in de derde groep van de hoofdklasse tot 3 punten, ex aequo met Gerrit Reitsma op de 2e plaats. Geert kwam tot 3 remises en zat in een groep met Jan Adema uit Leeuwarden en

Siep Altena uit Woudsend en Gerrit Reitsma uit Rien. Groepswinnaar Jan Adema moest daarna nog barragepartijen spelen met de overige 3 groepswinnaars, namelijk

MF Tjalling van den Bosch uit Leeuwarden (groep 1), Daniël Boxem uit Emmeloord (groep 2) en Wim van der Molen uit Heerenveen (groep 4). Jan Adema werd uiteindelijk toernooiwinnaar en mocht de wisselbeker in ontvangst nemen uit handen van organisator Onno Reekers.

Jeugdafdeling Damclub Winschoten

Woensdagmiddag 7 januari gaat om 14:00 uur de jeugdafdeling van Damclub Winschoten wederom van start in de “Cursusruimte” van bibliotheek Winschoten. Dit is overigens een samenwerkingsverband tussen de bibliotheek Winschoten en Damclub Winschoten.

Onderlinge competitie op woensdagavond

Woensdagavond 7 januari wordt de onderlinge competitie van Damclub Winschoten om 19:00 uur hervat in het gebouw van S.V. Bovenburen in de Rozenstad.

Trainingsgroep op vrijdagavond

Vrijdagavond vindt de herstart plaats van de zogenaamde “Trainingsgroep” van Damclub Winschoten in het gebouw van S.V. Bovenburen. Om 18:30 uur wordt gestart met ongeveer een half uur tot 45 minuten theorie, om daarna een onderlinge partij te spelen. Bij de theorie worden de basisprincipes van het dammen begrijpelijk uitgelegd op het zogenaamde “demonstratiebord”. Zoals partijopbouw, “streefstanden” en praktische combinaties.

Daarnaast worden de standaard basisbegrippen regelmatig herhaald zodat belangstellenden gemakkelijk aansluiting kunnen vinden.

2e klasse A KNDB

Zaterdagmorgen 10 januari vertrekt het achttal van Damclub Winschoten voor de “uitwedstrijd” naar Hoogeveen om het op te nemen tegen HDC 4 in gebouw Het Knooppunt.

14 januari 12e scholendamtoernooi regio Oost-Groningen

Woensdagmiddag 14 januari beginnen de basisschoolleerlingen van groep 3 t/m 6 aan het 12e scholendamtoernooi in de regio Oost-Groningen. Het “Theatercafé” van Cultuurhuis De Klinker in Winschoten fungeert dan als decor. Dit is overigens een samenwerkingsverband tussen bibliotheek Winschoten, Cultuurhuis De Klinker in Winschoten en de plaatselijke Damclub Winschoten. De viertallen werken vervolgens 7 ronden “Zwitsers systeem” af. Het damteam van IKC St. Vitusschool uit Winschoten verdedigt haar titel.

Bron en foto’s: Geert Lubberink