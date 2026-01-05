Subsidie voor maatregelen in tuin en groendak

OLDAMBT – Inwoners van de gemeente Oldambt kunnen vanaf nu subsidie aanvragen voor een regenton, een groendak en andere maatregelen voor een groene en waterbestendige tuin. Hiermee helpt de gemeente bewoners om zelf bij te dragen aan een prettige leefomgeving.

Zes maatregelen

Er is subsidie beschikbaar voor zes maatregelen: een regenton plaatsen, een boom planten, tegels vervangen door planten of gras, de regenpijp loskoppelen van het riool, een groendak of groene gevel aanleggen of regenwater gebruiken voor bijvoorbeeld het toilet of de wasmachine. Het subsidiebedrag verschilt per maatregel. Zo is er voor een regenton € 30 of € 50 beschikbaar en voor het vervangen van tegels door groen tot € 10 per vierkante meter.

Waarom vergroenen?

Met een groene tuin draag je bij aan een prettige leefomgeving. Op een hete zomerdag is het er een paar graden koeler dan in een tuin met veel tegels en in de herfst geeft het juist beschutting tegen wind en regen. Door slim met regenwater om te gaan, help je wateroverlast te verminderen en draag je bij aan extra water in droge periodes.

“Met de regeling willen we het gemakkelijk maken voor mensen om zelf hun tuin aan te passen aan het veranderende klimaat”, vertelt wethouder Jurrie Nieboer. “Zo kan je al met een kleine aanpassing een bijdrage leveren aan een meer aangename leefomgeving zowel in natte tijden als in warme en droge tijden.”

Subsidie aanvragen

Inwoners van de gemeente Oldambt kunnen de subsidie aanvragen via het webformulier op www.subsidieaanvragen.nl/oldambt. Daar staan ook alle subsidiebedragen vermeld en verdere informatie. Inwoners die een aanvraag doen, moeten foto’s van vóór en na de werkzaamheden en de bon of factuur toevoegen. Voor vragen of hulp kunnen inwoners telefonisch of per e-mail contact opnemen met de helpdesk.

Samenwerking

De subsidie wordt beschikbaar gesteld door de gemeente Oldambt in samenwerking met de provincie Groningen en waterschap Hunze en Aa’s.

Bron: Gemeente Oldambt