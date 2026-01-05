SV Blijham houdt inzamelactie van lege flessen en blikjes

BLIJHAM – SV Blijham houdt op zaterdag 17 januari een inzamelactie van lege flessen en blikjes.
De dansgroepen zullen tussen 13:30 uur en 17:00 uur langs de deuren gaan in Blijham. Ook Duitse flessen en blikjes mogen worden ingeleverd, dit wel graag even aangeven zodat ze apart gesorteerd kunnen worden.
Mocht u niet thuis zijn en wel graag uw lege flessen en blikjes willen doneren mogen deze ook tijdens de lessen worden ingeleverd in de sporthal in Blijham. Ook heeft de vereniging bij de Spar in Blijham een bakje staan waarin u uw statiegeld bonnetje kunt doneren.
De lege flessen en blikjes worden ingezameld door de dansgroepen. Dit doen zij om deelname aan het EK en andere wedstrijden te kunnen bekostigen.
Namens SV Blijham alvast heel erg bedankt!
Bron: Leonie Huisman