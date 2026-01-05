Tweede ernstig verstrikte zeehond momenteel in Zeehondencentrum

LAUWERSOOG – Nog geen maand na de opvang van de zwaar verstrikte zeehond Django heeft Stichting Zeehondencentrum Pieterburen opnieuw een ernstig verstrikte zeehond moeten opnemen. Het dier, inmiddels Jiyuu genoemd, is de tweede verstrikte zeehond die momenteel wordt verzorgd in het WEC (Werelderfgoedcentrum Waddenzee) in Lauwersoog. De jonge grijze zeehond werd op 31 december aangetroffen op het strand van Callantsoog en zat zo ernstig vast in een net dat directe bevrijding ter plaatse niet mogelijk was.

De verstrikking had diepe wonden veroorzaakt en de zeehond verkeerde in slechte conditie. Vanwege de ernst van de verwondingen is Jiyuu met spoed overgebracht naar het WEC, waar het net onder gecontroleerde omstandigheden kon worden losgeknipt. Jiyuu krijgt nu intensieve medische zorg en wordt nauwlettend gevolgd door de dierenartsen van het WEC.

Net als bij verstrikte zeehond Django, die op 5 december in het centrum werd opgevangen, is sprake van diepe verwondingen die intensieve medische zorg noodzakelijk maken. Beide zeehonden ontvangen momenteel een antiobioticakuur. Django heeft een aanhoudende zwelling in zijn nek, waardoor verdere behandeling mogelijk nodig is. Jiyuu was behoorlijk zwak bij binnenkomst in het centrum, maar lijkt langzaam te verbeteren. De dierenartsen van het WEC hebben goede hoop op overleving.

De zeehond kreeg de naam Jiyuu, wat ‘vrijheid’ betekent in het Japans. De naam staat symbool voor de hoop dat hij na herstel weer vrij kan terugkeren naar zee en is een gebaar naar de vele Japanse supporters van het Zeehondencentrum, sinds het viral gaan van de zeehondenlivestream in de zomer van 2024. Nog steeds volgen duizenden Japanse volgers de zeehonden op de voet en doneren aan het centrum.

Alarmerend aantal verstrikkingen

De komst van Jiyuu onderstreept opnieuw de ernst van het probleem. Het was de 48e en daarmee de laatste verstrikte zeehond die in 2025 is gemeld bij de drie zeehondencentra van Nederland. Bovendien is hij de vijfde verstrikte zeehond die in 2025 is opgenomen in het Zeehondencentrum. Twee eerder opgenomen zeehonden overleefden hun verwondingen niet.

“Dat we binnen zo’n korte tijd meerdere ernstig verstrikte zeehonden moeten opnemen, is ontzettend zorgwekkend,” zegt Emmy Venema van het WEC. “Deze dieren zijn slachtoffer van menselijk afval in zee. Netten, touwen en ander zwerfafval veroorzaken onnodig en vaak fataal leed.”

De snelle opeenvolging van ernstig verstrikte zeehonden, waaronder Django en Jiyuu, laat opnieuw zien hoe groot en acuut het probleem van verloren vistuig en ander zwerfafval in zee is. Voor zeehonden kunnen deze materialen leiden tot langdurig lijden, zware verwondingen en vaak een dodelijke afloop. Zo is het eerste dodelijke netwondslachtoffer van dit jaar al een feit: op 2 januari werd in Groote Keeten (Noord-Holland) een dode zeehond aangetroffen met een nylondraad strak om zijn nek gewikkeld.

“De gevallen van Django en Jiyuu staan niet op zichzelf,” aldus Venema. “Verloren vistuig en ander zwerfafval blijven een groot en acuut gevaar vormen voor zeehonden. Zolang dit probleem blijft bestaan, zullen wij deze ernstig gewonde dieren blijven binnenkrijgen.”

Oproep aan publiek

Het Zeehondencentrum roept iedereen opnieuw op om afval op te ruimen en niets achter te laten in de natuur. “Elke opgeruimde vislijn, net of ander afval kan het verschil betekenen tussen leven en dood voor een zeehond,” aldus het centrum.

Jiyuu en Django verblijven momenteel in het WEC in Lauwersoog. Bezoekers kunnen de zeehonden daar bezoeken en zo met eigen ogen aanschouwen welke gevolgen menselijk handelen kan hebben voor wilde dieren. Ook kunnen de zeehonden symbolisch worden geadopteerd om bij te dragen aan herstel en uiteindelijke terugkeer naar de Waddenzee.

Bron en foto’s: WEC | Zeehondencentrum Pieterburen