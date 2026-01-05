Video: Pekelder Windhonden Renclub viert 100-jarig bestaan

OUDE PEKELA – De Pekelder Windhonden Renclub (PWRC) bestaat honderd jaar. De oudste windhondenrenclub van Nederland vierde het jubileum zondag met een receptie op het eigen terrein aan de Zaaiweg in Oude Pekela.

De vereniging werd officieel opgericht op 2 januari 1926 en staat dit jaar uitgebreid stil bij het jubileum. “Dit is voor ons een heel bijzonder jaar,” zegt secretaris Wubbe Heidekamp. “Je staat niet elke dag stil bij het feit dat een club al honderd jaar bestaat.”

Voor Heidekamp heeft het jubileum ook een persoonlijke betekenis. Hij is al 47 jaar actief binnen de vereniging. “Mijn vader en mijn oom hadden al windhonden vanaf 1946, dus ik ben ermee opgegroeid,” vertelt hij. “De club hoort echt bij mijn leven.”

De Pekelder Windhonden Renclub kende in het verleden ook moeilijke tijden. “We hebben een periode gehad dat we nog maar zeven leden hadden,” zegt Heidekamp. “Dat was spannend, maar we zijn er altijd in blijven geloven.”

Windhondenrenbanen zijn inmiddels schaars in Nederland. Dat er in Oude Pekela nog steeds een actieve baan ligt, maakt de vereniging bijzonder. “Je ziet deze banen steeds minder,” aldus Heidekamp. “Dat we hier nog altijd wedstrijden kunnen organiseren, is iets om trots op te zijn.”

Volgens hem vraagt de sport veel inzet. “De honden zijn lief en sociaal, maar je bent er elke dag mee bezig. Met trainen, wandelen en het op peil houden van de conditie bouw je echt een band op. Het is niet alleen rennen, het is vooral veel verzorging en aandacht.”

De vereniging heeft ook het predicaat ‘Koninklijk’ aangevraagd. Clubs die honderd jaar bestaan, kunnen hiervoor een verzoek indienen. “Dat zou natuurlijk een enorme erkenning zijn,” zegt Heidekamp.

Malou Vos