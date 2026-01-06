Bijzonder eerbetoon aan Johan van der Sluis tijdens uitvaart

NIEUWE PEKELA – Vandaag heeft de uitvaart plaatsgevonden van Johan van der Sluis, bekend van het muzikale duo Johan en Henk. Johan overleed op nieuwjaarsdag 2026 op 88-jarige leeftijd. Met zijn overlijden verliest de regio een muzikant die decennia lang een vertrouwd gezicht was op podia en bij feestelijke gelegenheden.
Johan vormde samen met zijn broer Henk van der Sluis het duo Johan en Henk. Met hun herkenbare stijl en toegankelijke liedjes wisten zij een breed publiek aan zich te binden, met name in Noord-Nederland.
Johan werd door medewerkers en leden van de ploeg van brandweer Pekela uitgeleide gedaan uit de Clockstede in Nieuwe Pekela, waar hij de laatste jaren woonde. Een bijzonder eerbetoon maakte deel uit van de rouwstoet. De rouwstoet werd begeleid door een oude brandweerwagen van SOB Winschoten. Dit alles was een verwijzing naar naar het in heel Nederland bekende Brandweerlied dat het duo in hun actieve jaren maakte. Dit nummer wordt, net als andere liedjes van Johan en Henk zoals Geloof, Hoop en Liefde, Van Veendam noar Olle Pekel en Angelina, tot op de dag van vandaag regelmatig gedraaid door piratenzenders en regionale radiostations. Daarmee blijft hun muziek een herkenbaar onderdeel van de regionale muziekgeschiedenis en vormt zij een blijvende muzikale nalatenschap.
Het moment benadrukte de waardering voor Johan, zowel als muzikant als persoon.
De foto’s bij dit verslag zijn gemaakt met toestemming van de familie.
Tekst en foto’s: Freddy Stötefalk