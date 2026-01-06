GroenLinks draagt Nadja Siersema voor als nieuwe gedeputeerde

GRONINGEN – De Statenfractie van GroenLinks draagt Nadja Siersema-Orsel voor als nieuwe gedeputeerde voor de provincie Groningen. Zij is hiermee de beoogde opvolger van Karin Dekker, die in november vorig jaar haar vertrek uit het provinciebestuur aankondigde. Binnen het college zal Siersema op onderwerpen als waterbeheer, klimaatadaptatie, milieu en financiën een stevige bijdrage gaan leveren aan een groene en sociale provincie Groningen.
Siersema zit vanaf 2019 namens GroenLinks in de Provinciale Staten van Groningen en was in de periode daarvoor onderdeel van de steunfractie. In deze periode was zij woordvoerder op dossiers als natuur en landbouw, water en klimaatadaptatie, Waddenzee, financiën, en economische zaken. Sinds 2023 fungeerde zij als fractievoorzitter en was onderhandelaar tijdens de formatie van de huidige coalitie met BBB, PvdA en VVD. Naast haar politieke activiteiten werkt Siersema als leerkracht in het speciaal basisonderwijs in haar woonplaats Stadskanaal.
De fractie van GroenLinks is verheugd met de kandidatuur van Siersema. Sinds haar aantreden heeft zij zich ontwikkeld tot een vaardig politica die al veel heeft kunnen bereiken voor Groningen. Met veel dossierkennis is zij in staat om op lastige onderwerpen het verschil te maken en een toekomstgerichte koers neer te zetten. Daarnaast legt zij binnen en buiten de politiek makkelijk verbinding met mensen. Hierdoor kent zij een groot netwerk en is in staat om tegenpolen op de inhoud bij elkaar te brengen. Haar kennis en vaardigheden zorgen ervoor dat zij groot vertrouwen geniet om een duurzame, eerlijke en inclusieve ontwikkeling van Groningen verder vorm te geven. Met gepaste trots draagt de GroenLinks-fractie daarom hun collega voor als nieuwe gedeputeerde.
Met het vertrek van Siersema uit de fractie zal Bas de Boer het stokje overnemen als fractievoorzitter.
Bron: Bas de Boer