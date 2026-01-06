Groninger Huis verwelkomt Henk Jan Bolding als nieuwe RvC‑voorzitter

ZUIDBROEK – Woonstichting Groninger Huis kondigt aan dat Rika Pot per 1 januari 2026 het voorzitterschap van de Raad van Commissarissen (RvC) heeft overgedragen aan Henk Jan Bolding. Met deze wisseling sluit Rika Pot een periode af waarin zij een belangrijke rol speelde in de ontwikkeling en koers van de organisatie.
Tijdens een nieuwjaarslunch met alle medewerkers van Groninger Huis werd uitgebreid stilgestaan bij deze voorzitterswissel en de betekenis van het werk van Rika Pot in de afgelopen jaren.
Afscheid van een betrokken toezichthouder
Met trots kijkt Rika Pot terug op haar periode als voorzitter van de RvC van Groninger Huis. “Laatst liep ik toevallig tegen een muurschildering aan met de tekst ‘je moet jezelf veranderen om te kunnen blijven wie je bent’, dat vond ik zo treffend. Want dat geldt ook voor Groninger Huis. Hoewel de organisatie blijft staan voor een goed en betaalbaar huis is onze maatschappelijke rol voortdurend in beweging. In mijn jaren als voorzitter heb ik Groninger Huis zien groeien tot een wendbare, professionele en betrokken organisatie.”
Laura Broekhuizen (directeur-bestuurder Groninger Huis) spreekt haar waardering uit voor de samenwerking met Rika Pot: “Ik neem met gemengde gevoelens afscheid. Het is jammer om een voorzitter te zien vertrekken met wie de samenwerking zo prettig en constructief was. Daar ben ik Rika bijzonder dankbaar voor. Tegelijkertijd denken we met Henk Jan Bolding een waardige opvolger voor Rika te hebben gevonden.”
Vertrouwd gezicht in de regio
Als voormalig burgemeester van de gemeente Het Hogeland, beschikt Henk Jan Bolding over ruime bestuurlijke ervaring. Bovendien is hij zeer goed thuis in het aardbevings-/versterkingsdossier, een belangrijke en grote opgave voor Groninger Huis. Henk Jan Bolding reageert enthousiast op zijn benoeming: “Ik sta te popelen om aan deze mooie klus te beginnen. Groninger Huis vervult een cruciale rol in Noordoost Groningen. Ik kijk ernaar uit om samen met de RvC, de bestuurder en alle medewerkers bij te dragen aan goed en toekomstbestendig wonen in het noorden.
Bron: Groninger Huis