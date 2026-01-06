DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Weener
Om half vier gistermiddag kwam een 40 jarige bestuurder van een grijze Opel ter hoogte van huisnummer 6 aan de Risiusstraße in de berm terecht en belandde vervolgens op het voetpad. daar reed hij twee 12 jarige fietsers aan. Ze raakten allebei lichtgewond. Hun fietsen en de auto raakten beschadigd.
Meppen
Tussen 17.15 en 18.00 is gisteren op de parkeerplaats van het restaurant ’täglich’, ‘Püntkers Patt’ aan de Hasestraße in Meppen een grijze Seat Ibiza aangereden. De dader is onbekend. De automobilist en/of getuigen worden verzocht contact op te nemen met politie Meppen via 05931-9490.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland