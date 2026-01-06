Leer alles over betalen met Tikkie en QR-codes tijdens digitale workshops

OUDE PEKELA, VEENDAM – Bibliotheken Oude Pekela en Veendam organiseren op dinsdag 20 januari en donderdag 22 januari een gratis digitale workshop waarin deelnemers leren hoe ze veilig en gemakkelijk kunnen betalen met Tikkie en QR-codes. De workshops vinden plaats van 13:30 tot 15:30 uur in Bibliotheek Oude Pekela en van 14.00 tot 16.00 uur in Bibliotheek Veendam.
Tijdens de workshop leren deelnemers onder andere:
Wat een Tikkie is en hoe je ermee betaalt.
Hoe je kunt betalen via een QR-code, bijvoorbeeld bij een collecte.
Hoe je zelf een Tikkie kunt aanmaken.
“Betaalapps en QR-codes worden steeds vaker gebruikt. In deze workshop laten we zien hoe je ze eenvoudig kunt gebruiken, zodat iedereen digitaal kan meedoen,” zegt Maaike Hermse van Bibliotheek Oude Pekela.
De workshop zijn onderdeel van een reeks digitale workshops in 2026 van de Bibliotheken Oude Pekela en Veendam. Voor meer informatie en inschrijving: www.groningsebibliotheken.nl/oudepekela of groningsebibliotheken.nl/veendam.
Inschrijven kan ook aan de balie van de bibliotheek.
Bron: Maaike Hermse