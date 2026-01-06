Live aflevering van Blueprint op vrijdag 23 januari

Westerwolde Weerbericht van: Dinsdag 6 januari 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

WINTER GAAT DOOR | MORGEN WEER SNEEUWVAL

Het winterweer zet vandaag goed door want eerst is er een mengeling van bewolking en zon, en het kan ook mistig zijn. Het vriest licht en er is een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag zijn er ook zonnige perioden en het blijft vandaag bij een enkele sneeuwbui. De maximumtemperatuur ligt rond het vriespunt en de wind draait vanmiddag naar het zuiden.

Vannacht is het bewolkt maar het is nog droog, maar morgenochtend zijn er perioden met sneeuw. Temeratuur morgenochtend rond -2 en een matige tot vrij krachtige zuidenwind. Dus sneeuw kan dan een beetje opwaaien, morgenmiddag is er wat minder wind en dan valt er plaatselijk nog wat lichte sneeuw. Maximum ook morgen rond 0 graden.

Op donderdag komt de temperatuur wél boven nul want dan wordt het 1 of 2 graden. Er zijn dan opklaringen en er valt een enkele regen- of sneeuwbui. Maar vrijdag is weer een ander verhaal want door een actieve depressie boven België en Midden-Nederland gaat het bij ons een tijd sneeuwen. In de loop van de dag gaat dat ook even over in regen. En in het volgende weekend zijn er nog een paar “winterse” buien.