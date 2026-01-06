Live aflevering van Blueprint op vrijdag 23 januari

VEENDAM – Op vrijdag 23 januaria vindt vanuit vanuit de foyer van theater vanBeresteyn in Veendam een live aflevering van Blueprint plaats. Presentator: Thomas Kaldijk.
Whiskey & Lace
Kaylee Landhuis en Riko Groot Hulze brengen de ware essentie van countrymuziek tot leven met hun Amerikaanse sound en harmonieuze samenspel. Riko, een virtuoos gitarist met een diepgeworteld gevoel voor de traditionele countryklanken, speelt met een eerbied voor de roots van het genre. Zijn rauwe vocalen worden melodieus ondersteund door Kaylee, wiens vioolspel een nostalgische sfeer toevoegt. Samen mengen ze honky-tonk ritmes, bluegrass invloeden en ballads die het hart van de countrymuziek raken. Met elke noot vertellen ze het verhaal van het leven, de liefde en de vrijheid, en nemen het publiek mee op een authentieke treinreis langs hun favoriete nummers en verhalen. Met Whiskey & Lace komt de ziel van de country muziek recht uit de honky-tonk bars en de uitgestrekte prairies tot leven.
https://www.oost.nl/nieuws/3587725/whiskey-en-lace-year-sierra-farrel
Rusty Licks
De Rusty Licks spelen de blues in al z’n varianten: van stevige Chicago bluesrock tot swingende West Coast style, en alles wat daar tussen zit. Kortom: gevarieerde rootsmuziek, van hemeltergende tranentrekkers tot hypnotiserende en zeer dansbare ritmes. Drijvende kracht is de veelzijdige drummer Klaas Bosch, bekend van o.a. de Friese bluesrock formatie 12 Bar Grooves. Van diezelfde band komt gitarist Erik Hof, alias The Viking, op rhythm en solo gitaar. Voor de Rusty Licks slaagde drummer Bosch erin om de charismatische zanger Ayolt Kloosterboer tot leven te kussen, na een muzikale winterslaap van 2 decennia. Zij kennen elkaar sinds hun roestvrijstalen jaren, toen ze deel uitmaakten van de Second Hand Blues Band. Kloosterboer toerde in die periode door het land met bewezen topmuzikanten als ‘Mighty’ Mischa den Haring en Richard ‘Billy the Kid’ Koster. Op de bas zien we de energieke Drent Hans Niemeijer. Hij plukt en trekt als een bezetene aan zijn contrabas. Menig bluesliefhebber zal hem herkennen van andere bands als GG and the Cruisers and The Honneydrippers en hij speelde in het verleden ook in de Second Hand Blues Band met Ayolt en Klaas. De sax wordt bespeeld door het muzikale geweten van de band: Philip Kolb. De éminence grise is professioneel studiomuzikant-in-roeste, maar poetst zijn tenor- en baritonsax met veel plezier op voor de Rusty Licks.
Live aflevering Blueprint
Datum: 23 januari
Tijd: 17.00 – 19.00 uur
Locatie: Foyer theater vanBeresteyn
Gasten: Whiskey & Lace en Rusty Licks
Entree: Gratis
Bron: Thomas Kaldijk