Nieuwe expositie in Cultuurhuis de Klinker/ bibliotheek

WINSCHOTEN – In Januari, februari en maart exposeert Herma van Bolhuis haar schilderijen in Cultuurhuis de Klinker en in de bibliotheek.
Herma van Bolhuis schildert in een losse impressionistische stijl. Zij schildert vooral stadsgezichten van Groningen en portretten. Ze geeft de atmosfeer in de stad weer; of het nu regent of dat de zon schijnt, de stad laat zich op elk moment op een andere manier zien. Het licht speelt hierbij een belangrijke rol. Elk seizoen heeft zijn eigen licht en verrassingen. In verf geeft ze de seizoenen in de stad weer, ook de kleuren van haar schilderijen verandert mee.
Herma heeft haar atelier in Assen. Ze maakt schilderijen in opdracht en verzorgt exposities van haar werk. U kunt haar werk vinden op haar website: hermavanbolhuis@home.nl
Bron: Henriëtte Wolda