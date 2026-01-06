Nieuwe pubavond voor jongeren in Midwolda

MIDWOLDA – Aanstaande vrijdagavond 9 januari vindt om 20.00 uur de eerste pubavond plaats in Dorpshuis De Schakel in Midwolda. Het initiatief richt zich op 18 + jongeren uit de gemeente Oldambt en omgeving.
Jongeren ontmoeten elkaar onder het genot van een lekker biertje/wijntje of fris. Bezoekers kunnen gebruikmaken van bordspellen en er is gelegenheid om te poolen of te darten. Daarnaast vertelt Peter Hartog uit Winschoten tijdens de avond een persoonlijk verhaal over een ingrijpende verandering in zijn leven.
De entree is gratis.
Consumpties zijn verkrijgbaar tegen een kleine vergoeding.
Nieuwsgierig? Het jongerenteam van Geloof in Oldambt heet je van harte welkom!
Meer informatie: Via social media: @GeloofinOldambt Of telefonisch: 06-47771315
Bron: Joshua Noteboom